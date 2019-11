HC Dobrogea Sud Constanta, victorie in deplasare cu CSM Bacau

Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, vicecampioana editiei trecute a Ligii Nationale, a castigat meciul din etapa a 12 a a campionatului, jucat in deplasare cu CSM Bacau.Oaspetii s au impus cu 25 20 9 9 , realizand cu aceasta ocazie a saptea victorie la rand in toate competitiile cinci in campionat .7 victorii in ultimele 7 meciuri Echipa noastra a castigat astazi, cu 25 20 in deplasare, cu CSM Bacau, in etapa a 12 a din Liga Zimbrilor. Dupa un prim sfert de ora in care s a mer ...