HC Dobrogea Sud Constanta a invins si CSM Vaslui si are parcurs perfect acasa. Sase din sase!

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 500 de la Moscova, dotat cu premii totale de 565.530 de dolari, dupa ce a invins-o pe rusoaica Veronika Kudermetova cu 6-1, 7-6 (4). Halep (30 ani, 19 WTA), cap de serie numarul 8, a obtinut victoria dupa o ora si 39 de minute.…

- Sheriff Tiraspol este in mare forma inaintea confruntarii cu Inter Milano din faza grupelor Ligii Campionilor. "Galben-negrii" au invins fara mari probleme formația Sfantul Gheorghe Suruceni in cea de-a 14-a etapa a Diviziei Naționale.

- Gloria a urcat pe locul 2 in Liga Nationala, intr-un trio fruntas de la varful clasamentului care le mai cuprinde pe CSM Bucuresti (locul 1) si Rapid Bucuresti (locul 3), toate cu acelasi numar de puncte, 12, dupa victoria obtinuta sambata seara, la Sala Sporturilor, cu SCM Craiova, intr-un meci din…

- A doua victorie consecutiva pentru echipa masculina de handbal! HC Buzau a invins-o, duminica seara, la Sala Sporturilor, intr-un meci din etapa a 5-a a Ligii Nationale, pe Politehnica Timisoara, dupa cea mai consistenta evolutie de la startul campionatului. O partida speciala pentru antrenorul buzoienilor,…

- Sheriff Tiraspol este in forma inaintea debutului in faza grupelor Ligii Campionilor. „Viespile” au invins acasa formația Petrocub Hancești cu 2-0, intr-un meci din cadrul etapei a 9-a a Diviziei Naționale de fotbal.

- Back in business! FC Argeș iși revine și invinge Craiova lui Mititelu cu 1-0, in prima victorie acasa din acest inceput de stagiune. Alb violeții urca pe locul 7 și privesc de sus, din clasament, rivala din Mioveni, invinsa vineri, pe teren propriu, de Chindia Targoviște. Pentru alb violeți a inscris…

- A 5-a ediție a „Memorialului Georgel Ziguli” se va desfașura pe 10 și 11 septembrie in Sala Sporturilor din Trivale. Clubul gazda, FC Argeș , a invitat pentru acest eveniment devenit tradițional trei echipe din Liga Naționala de Baschet Masculin: BC CSU Sibiu, SCM Timișoara și nou-promovata CSM Ploiești.…

- Primul meci al intalnirii s a disputat in Ungaria, iar astazi, la Constanta, s a jucat returul.Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta s a calificat in turul doi preliminar al competitiei continentale European League, dupa ce a trecut in turul intai preliminar de formatia maghiara Csurgoi…