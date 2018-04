HC Dobrogea Sud a invins campioana Dinamo. Urmeaza partida decisiva din play-off: Laurentiu Toma - Cu totii am facut un meci minunat“

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud debuteaza astazi in prima faza a turneului play off din Liga Nationala, in care se confrunta cu Dinamo Bucuresti, campioana en titre. La finele sezonului regulat, HC Dobrogea Sud s a clasat pe locul sase, cu 49 de puncte, in vreme ce Dinamo a fost a treia,…

- Astazi, de la ora 19.45, echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanta evolueaza pe terenul Stelei Bucuresti, in ultima etapa a sezonului regulat din Liga Nationala. Partida va fi transmisa in direct, pe Digi Sport 4 si Telekom Sport 2. In play-off, constantenii antrenati de Sandu Iacob vor avea…

- Cupa Romaniei 2018 la handbal masculin, Final 4 se desfașoara la Constanța (17-18 martie) Dueluri de foc in semifinale: Poli Timisoara – Minaur Baia Mare si AHC Dobrogea Sud – Steaua Bucuresti. Program Cupa Romaniei 2018 la handbal masculin, Final 4 Simbata, 17 martie 12.30 Poli Timișoara – Minaur Baia…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta sustine astazi meciul din etapa a 22 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare CSM Fagaras. Partida va incepe la ora 17.30 si va fi transmisa in direct de Digi Sport si Telekom Sport. In clasament, HC Dobrogea Sud se afla pe locul sase, cu 40 de…

- Handbalistele de la SCM Craiova au obtinut astazi, pe teren propriu, o victorie fabuloasa. Oltencele au invins cu scorul de 23-21 (11-12, campioana en-titre CSM Bucuresti, formatie care nu mai pierduse in campionat din septembrie 2016 si avea 38 de ...

- La doar patru zile de la victoria cu Politehnica Iasi, echipa de handbal seniori a Universitații Suceava va evolua din nou in Liga Naționala, de aceasta data in fața propriilor suporteri, in compania campioanei en-titre a Romaniei, Dinamo. Partida din etapa cu numarul 19 este programata joi, 15 ...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a sustinut astazi meciul din etapa a 18 a a Ligii Nationale, intalnind in deplasare campioana en titre, Dinamo Bucuresti.Partida s a incheiat la egalitate, 29 29, dupa ce Dinamo a condus la pauza cu 18 10 Sursa foto: Facebook HC Dobrogea Sud ...

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a castigat meciul jucat astazi, pe teren propriu, cu ultima clasata in Liga Nationala, Politehnica Iasi. Partida a contat pentru etapa a 17 a a campionatului, iar gazdele s au impus cu 32 27.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...