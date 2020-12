Stiri pe aceeasi tema

- Liga Zimbrilor a programat vineri jocurile din etapa a 12-a, cel mai interesant meci disputandu-se intre CSM București și Potaissa Turda, doua dintre reprezentantele handbalului romanesc in cupele europene, anunța MEDIAFAX. Toate meciurile s-au jucat la București, in Sala Polivalenta și in…

- Liga Naționala de handbal masculin revine in prim plan cu etapa a 12-a, cele șapte partide ale rundei ramase in program urmand sa se dispute tot sub forma unui turneu, in București, in Salile Polivalenta și ,,Rapid”. Locul 8 dupa 11 etape, ultimul care asigura prezența in play-off la finalul sezonului…

- Sub amenințarea infectarilor cu coronavirus, vinerea trecuta disputat la Sf. Gheorghe etapa a 10-a a Ligii Naționale de handbal masculin, cu meciuri grupate in cadrul unui turneu, al treilea de la startul competiției. Cazurile pozitive in randul jucatorilor, antrenorilor ori al staff-urilor nu au lipsit…

- Nici HC Buzau nu a scapat de infectarile cu coronavirus care au explodat in ultimul timp in handbalul romanesc. Echipa buzoiana a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca cinci dintre jucatori au fost testati pozitiv dupa cel de-al doilea turneu al Ligii Nationale, de la Sf. Gheorghe. “Handbal Club…

- HC Buzau a suferit sambata dupa-amiaza a doua infrangere din turneul 2 al Ligii Nationale de la Sf. Gheorghe. Dupa esecul previzibil de miercuri, in fata lui Dinamo, buzoienii au fost invinsi de o alta forta a campionatului, Potaissa Turda. Scenariul a semanat oarecum cu cel din meciul impotriva „alb-rosilor”,…

- Șase puncte din noua posibile și locul 7 in clasament dupa primele trei etape ale Ligii Naționale, disputate sub forma unui turneu la Sf. Gheorghe, reprezinta un bilanț pe care nici cei mai optimiști suporteri ai lui HC Buzau nu l-au luat, poate, in calcul. Baieții lui Pero Miloșevic au invins doua…

- • Astazi, de la ora 13.30: HC Buzau – Dunarea Calarași Liga Naționala de handbal masculin se restarteaza dupa o pauza de șase luni, dupa un campionat, cel precedent, intrerupt din cauza pandemiei, cu titlul de campioana neacordat și fara nicio retrogradata. Noua ediție, 2020-2021, care incepe astazi,…