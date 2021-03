HBO Max va avea din vară o versiune cu reclame Iunie va fi o luna importanta pentru HBO Max, serviciul de streaming al celor de la AT&T avand deja doua evenimente planificate. Alaturi de extinderea in 39 de tari din America Latina si Caraibe, tot in luna iunie va debuta si versiunea cu reclame a acestui serviciu. Versiunea cu reclame nu va fi gratuita, ci mai ieftina decat cea standard, care costa 15 dolari pe luna in Statele Unite. Nu a fost anuntat pretul versiunii cu reclame. In principiu, cele doua versiuni vor oferi utilizatorilor acelasi continut, insa va exista si cel putin o diferenta in favoarea versiunii principale: filmele pe care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

