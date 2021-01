Stiri pe aceeasi tema

- Un serial "Harry Potter" se afla in pregatire la HBO Max, anunta Variety, care citeaza surse apropiate proiectului, potrivit news.ro. Zvonuri privind realizarea unui serial despre celebrul vrajitor au aparut de mai mult timp. Deocamdata, nu se stie cine sunt scenaristii. Cele sapte…

- Netflix Romania pierde cateva licențe importante de la 1 ianuarie. Printrele filmele/serialele care nu se vor mai regasi pe platforma se numara „Friends”, „The Big Band Theory”, toate filmele „Harry Potter”, „Fresh Prince” sau „Grand Hotel”. Toate aceste lucruri se intampla pentru ca HBO va lansa și…

- Muzeul de Istorie Naturala de la Londra expune mai mult de 100 de specii - unicorni, sirene, serpi, dragoni - care au inspirat filmul "Animale fantastice" din universul lui Harry Potter de J.K. Rowling, potrivit News.ro Aceste lungmetraje - a caror intriga se deruleaza in acelasi univers ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) va face tot posibilul pentru a afla originea virusului SARS-CoV-2, care a provocat pandemia de Covid-19, susține directorul agenției, Tedros Adhanom Ghebreyesus. „Vrem sa cunoastem originea si vom face totul pentru a o cunoaste. Nu exista nimic de ascuns’”, a promis…

- Nu mai e un secret pentru nimeni faptul ca Johnny Depp a fost obligat sa renunțe la rolul sau din ‘ universul Harry Potter‘ și asta din cauza scandalului cu fosta iubita – Amber Heard. Bineințeles, lansarea filmului a fost intarziata, fiindca producatorii au fost nevoiți sa ii gaseasca un inlocuitor…

- Rar autor mai nepasator cu opera lui cum este fostul premier Sorin Grindeanu, in prezent președinte al ANCOM și prim-vicepreședinte PSD. La aproape doua decenii de cand susține ca le-a publicat, doua din cele trei carți științifice semnate de el, opere ce l-au sprijinit in cariera universitara, sunt…

- Libraria online Librex a avut vanzari de 472.000 euro in trimestrul al treilea, cu 340% mai mari decat in T3 2019, și preconizeaza peste 30.000 de comenzi de Black Friday, cu 350% mai mari decat anul trecut. Black Friday va avea loc pe 13 noiembrie, vineri, și va oferi reduceri de pana la 95% dintre…

- Lansarea lungmetrajului „Fantastic Beasts 3” a fost amanata pentru iulie 2022, dupa ce compania producatoare Warner Bros. l-a fortat pe Johnny Depp sa demisioneze din franciza, scrie news.ro . Filmul, spinoff „Harry Potter” aflat in prezent in productie in Marea Britanie, va fi lansat pe 15 iulie 2022,…