HBO Max s-a confruntat cu probleme tehnice în seara lansării House of the Dragon Noul serial din universul Game of Thrones, House of the Dragon, a debutat duminica seara pe HBO Max. Insa, din cauza numarului mare de accesari, unele din aplicatiile serviciului nu au functionat corespunzator si au impiedicat o parte dintre abonati sa urmareasca primul episod. Ca de obicei in astfel de situatii, utilizatorii au luat calea retelelor sociale pentru a se plange si pentru a vedea daca si altii se confrunta cu probleme similare. Multe astfel de mesaje au fost postate duminica seara pe Reddit, Twitter si alte site-uri. Se pare ca cele mai mari probleme au fost sesizate pe Fire TV,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conturile bot si spam de pe Twitter au devenit o problema centrala in lupta legala care va stabili daca Musk, care este directorul general al producatorului de vehicule electrice Tesla, trebuie sa finalizeze achizitia companiei de social media, in valoare de 44 de miliarde de dolari. Twitter a primit…

- Cu o prima luna de sezon estival peste media ultimilor ani, Transilvania Investments, acționarul principal la Turism, Hoteluri, Restaurante Marea Neagra SA (THR), estimeaza un grad de ocupare de 70% pentru vara 2022. Interesul crescut al turiștilor romani pentru sudul litoralului și prețurile sub media…

- Sute de milioane de dolari au fost pompați in crearea unor prequel-uri (poveste legata de un film, a carei acțiune este situata temporal inaintea filmului deja ecranizat) pentru cele mai populare seriale de fantezie (fantasy) produse de marile platforme de streaming HBO și Amazon Prime. The Guardian…

- Actorii din „House of the Dragon” au primit sfaturi interesante de la starurile din „Game of Thrones”. Mai mulți membri din distribuția mult așteptatului prequel au declarat pentru The Hollywood Reporter ca au povestit inainte de filmari cu colegii lor de breasla din serialul fenomen „GoT”. Olivia Cooke,…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- HBO a anuntat pe platforma de streaming HBO GO, dintre care se remarca, in primul rand, House of the Dragon, un nou serial din universul Game of Thrones. Insa, tot din august, fanii Game of Thrones il vor putea revedea la o rezolutie mai buna decat a fost disponibil pana acum (1080p), deoarece acesta…

- Amazon a prezentat fanilor, vineri, la Comic-Con din San Diego, mult asteptatul serial inspirat din universul "Lord of the Rings". Ambitioasa adaptare a universului creat de J.R.R. Tolkien in romanele sale a inceput atunci cand Amazon Prime a cumparat drepturile pentru 250 de milioane de dolari acum…