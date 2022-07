HBO Max opreşte producţiile din multe ţări europene In ultimele zile, abonatii HBO Max din Romania si alte tari europene au putut observa cum, fara nicio avertizare sau vreun anunt oficial, mai multe filme si seriale locale au disparut de plataforma de streaming. Acum, HBO Max confirma pentru Variety ca a decis sa inceteze productia de continut local in Europa Centrala, Europa de Nord, Olanda si Turcia. Singurele tari care au scapat sunt Franta si Spania. Taierea continutului produs in aceste zone face parte, spun surse din cadrul companiei, dintr-un plan mai amplu prin care Warner Bros. Discovery vrea sa reduca cheltuielile cu trei miliarde de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana si-a revizuit vineri estimarile cu privire la productia de grau a blocului comunitar in sezonul 2022/2023, transmite Reuters. Fara a oferi alte detalii, Executivul comunitar a informat ca a decis sa isi revizuiasca in jos estimarile privind productia de grau in mai multe tari, inclusiv…

- Franta si Turcia propun planuri rivale de export a cerealelor ucrainene. Presedintele francez Emmanuel Macron favorizeaza rutele terestre, de la Odesa catre Romania, Recep Tayyip Erdogan, presedintele Turciei, vrea sa utilizeze rutele maritime prin Marea Neagra, relateaza The Guardian.

- Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea Europeana s-au pus de acord asupra propunerii de Directiva privind instituirea salariului minim european, scrie pe Facebook Marcel Ciolacu: „Este un proiect pe care PSD l-a susținut constant in ultimii ani”. „Salut faptul ca miniștrii Muncii din Uniunea…

- ”Vara lui 2022 este punctul de cotitura asteptat de toata lumea de la inceputul pandemiei: momentul in care oamenii vor reincepe sa calatoreasca si sa-si faca vacantele asa cum o faceau inainte de pandemie, mult asteptata „revenire la normal”. O analiza a Google asupra cautarilor legate de calatorii,…

- Comisia Europeana a publicat luni editia de primavara a unui raport privind situatia la nivelul UE, concluzionand ca Romania, Franta, Olanda, Portugalia, Germania, Spania si Suedia sunt afectate inca de dezechilibre la nivel macroeconomic, iar Cipru, Grec

- Romania produce acum cu 40% mai puțini cartofi decat in urma cu 12 ani. In acest context, autoritațile pregatesc un set de ajutoare care sa ii incurajeze pe cultivatori și care sa duca la scaderea prețurilor.Fermierii pot primi acum 200 de euro din partea statului pentru fiecare hectar cultivat cu cartofi,…

- Productia de cereale boabe anuntata de INS pentru anul 2021 a crescut cu circa 50% fața de anul precedent, de la circa 18 milioane tone la 27 milioane tone. In pofida unei scaderi marginale a suprafețelor cultivate (-1,2%) și a continuarii pandemiei, a contat in mare masura vremea favorabila, care a…

- Concertul Orchestrei Academice de Stat de Folclor și Etnografie „Otyrar Sazy”, dedicat implinirii a 30 de ani de la stabilirea relațiilor dintre Romania și Kazahstan, va avea loc la Filarmonica Brașov pe data de 4 mai, ora 19.00. Veți face cunoștința cu muzica tradiționala kazaha, care va va oferi emoții…