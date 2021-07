Intr-o incercare de atragere a tinerilor, HBO Max a inceput sa ofere utilizatorilor de Snapchat episoade intregi ale unor seriale originale, care pot fi vazute, prin streaming, in cadrul platformei sociale. HBO Max a lansat o mini-aplicatie de Snapchat, prin care difuzeaza episoade intregi ale unora din serialele proprii. Vor fi disponibile, astfel, episoade a peste 10 seriale create de HBO. Lista completa a serialelor ale caror episoade vor putea fi vazute in Snapchat: Betty Craftopia Euphoria The Flight Attendant Game of Thrones Genera+ion Gossip Girl (2021) Looney Tunes Love Life Lovecraft…