HBO Max a șters seriale românești de pe platformă HBO Max a oprit productia de continut original in Europa, inclusiv in Romania, și a eliminat deja de pe platforma de streaming o parte din continutul original lansat. Pe langa Romania, sunt vizate de masura tarile nordice (Danemarca, Suedia, Norvegia, Finlanda), Europa Centrala, Tarile de Jos si Turcia, potrivit unei confirmari oficiale obținuta de la HBO de revista Variety . Printre serialele romanești șterse deja de pe HBO Max se numara Hackerville, Ruxx și emisiunea de talente de tip reality show One True Singer. In mod și mai bizar, de pe platforma a fost șters sezonul 3 al popularului serial Umbre,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fuziunea dintre Warner Media si Discovery s-a concretizat la jumatatea lunii mai 2022, iar odata cu ea au venit si taierile. HBO a inceput sa taie din productiile europene si din bugete, avand ca scop economisirea a 3 miliarde de dolari. Astfel au inceput sa dispara de pe HBO Max in Romania cateva productii…

- HBO Max a renunțat la toate producțiile originale europene Platforma de streaming HBO Max a fost lansata in Romania in primavara acestui an. La doar cateva luni distanța, cateva producții originale HBO au disparut de pe platforma. Mai intai, este vorba despre reality show-ul muzical One True Singer,…

- Serviciul de streaming HBO Max nu va mai produce seriale și filme originale in mare parte din Europa, inclusiv in Romania, pentru a reduce din costuri. Totodata, va fi eliminat de pe platforma de streaming o parte din continutul original deja produs, scrie Pagina de Media.Vizate de aceasta masura tarile…

- In ultimele zile, abonatii HBO Max din Romania si alte tari europene au putut observa cum, fara nicio avertizare sau vreun anunt oficial, mai multe filme si seriale locale au disparut de plataforma de streaming. Acum, HBO Max confirma pentru Variety ca a decis sa inceteze productia de continut local…

- Scenarista „Ruxx”, Vera Ion, declara ca a fost anunțata de decizie cu doar o zi inainte ca serialul sa fie eliminat de pe HBO Max. „Singura motivație care s-a dat este ca ștergerea produselor face parte dintr-o noua strategie”, a declarat Ion pentru Libertatea. HBO Max a fuzionat cu Discovery Plus. „Noua…

- Produsul Intern Brut pe cap de locuitor exprimat in paritatea puterii de cumparare standard (PPS) a variat in 2021 intre 55% din media Uniunii Europene in Bulgaria si 277% in Luxemburg, iar zece state membre au avut acest indicator peste media din blocul comunitar, arata datele publicate luni de Oficiul…

- Ziua Internaționala a Copilului a fost menționata prima data la Geneva la Conferința Mondiala pentru Protejarea și Bunastarea Copiilor in august 1925, la care 54 de reprezentanți din diferite țari, au adoptat Declarația pentru Protecția Copilului. In anul 1954 Fondul Internațional pentru Urgențe ale…