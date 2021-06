HBO Max a lansat o versiune mai ieftină, dar cu reclame HBO Max si-a lansat versiunea cu reclame, anuntata oficiala cu cateva luni inainte. Aceasta este disponibila in Statele Unite pentru 10 dolari pe luna. Fata de varianta initiala, lipsita de reclame, noua versiune costa cu 5 dolari mai putin. In acelasi timp, HBO deruleaza si o promotie, care reduce pretul cu 15% pentru cei care-l platesc anticipat pe un an intreg. Cei care se aboneaza la noua versiune vor trebui sa urmareasca 4 minute de reclame pe ora, ceea ce nu suna asa rau comparativ cu timpii de reclame de la TV. De altfel, HBO spune ca va avea cea mai putina reclama si dintre toate serviciile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

