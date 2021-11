Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare in lumea showbiz-ului romanesc! Haziran și Luis Gabriel, unul dintre cele mai apreciate cupluri din lumea showbiz-ului romanesc, așteapta primul lor copil! Vestea a fost data chiar de catre celebra blondina, printr-o postare emoționanta pe conturile de socializare. Haziran s-a declarat fericita,…

- Haziran și Luis Gabriel au spus adevarul in legatura cu posibila sarcina a blondinei, in cadrul emisiunii Xtra Night Show. Admiratorii cuplului și-au pus semne de intrebar, dupa ce au vazut un detaliu greu de neobservat in ultimul videoclip postat de cei doi. Se pare ca in imaginile postate pe YouTube,…

- Luis Gabriel, artistul cu vizualizari record pe Youtube, cu piesa, Toate diamantele, a venit in ediția de marți a emisiunii La Maruța de la Pro TV, alaturi de iubita sa, frumoasa Haziran. Ce i-a facut Jador unui artist din Romania Cei doi au venit la rubrica sosurilor iuți, cea mai temuta și deopotriva…

- Luis Gabriel urmeaza sa fie tata?! Aceasta este intrebarea care se afla pe buzele tuturor fanilor celebrului cuplu, dupa ultima piesa pe care celebrul manelist și logodnica lui, Haziran, au postat-o pe canalul lor de YouTube. Piesa are parte de un succes rasunator, iar fanii au luat cu asalt secțiunea…

- Supranumiti "Diamantul si Perla", cei doi artisti isi traiesc povestea de dragoste printre note muzicale. De curand, artistul a facut o declarație care i-a uimit pe toți. Ce nu iu da voie iubitei sale sa faca.

- Dupa ce s-a aflat ca i-ar fi interzis logodnicei lui sa mai cante la evenimente, Luis Gabriel a explicat, la Antena Stars, cum stau lucrurile, de fapt. Alaturi de el a fost și Haziran, care a ținut sa sublinieze ca decizia de a nu mai canta la nunți și botezuri este una pe care au luat-o impreuna.

- Iulia Albu a vorbit despre fricile sale cele mai mari. Printre acestea s-ar numara soarele, dar și...pinguinii. Creatoarea de moda a vorbit fara perdea despre lucrurile care ii provoaca angoasa și spune ca nu a suportat niciodata nici sa se bronzeze, dar nici aceasta specie de pasari pe care o considera…

- Ramona Ilie a facut nunta cu iubitul ei in urma cu trei saptamani, dupa 12 ani de relație. Soțul prezentatoarei Antena Stars este și primul ei iubit, dar cei doi au ales sa aștepte mai mult decat se obișnuiește pentru a face marele pas. Vedeta a dezvaluit de ce au facut aceasta alegere, la Xtra Night…