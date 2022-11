Stiri pe aceeasi tema

- La cei 23 de ani ai sai, Luis Gabriel are lumea la picioare! Artistul care a dat lovitura cu “Toate Diamantele”, traiește viața la intensitate maxima. In urma cu o saptamana, Luis Gabriel a fost cel mai fericit barbat. El s-a casatorit cu femeia visurilor sale, Haziran, cei doi avand emoții la dublu…

- Alex Velea și-a sarbatorit azi mama. Cea care l-a adus pe lume și-a serbat azi ziua de naștere, iar partenerul Antoniei i-a transmis o urare emoționanta pe rețelele de socializare. Vezi ce i-a scris artistul mamei lui, Constantina!

- Sarbatoare mare in familia lui Luis Gabrieș. Artistul iși boteaza astazi fiul, pe micuțul Joseph Luis Tiago. Cantarețul și iubita lui, Haziran, au pus la punct toate detaliile pentru evenimentul mult așteptat. Ce tematica au ales, dar și cate persoane sunt invitate.

- Luis Gabriel și Haziran au devenit parinți pentru prima data la finalul lunii iunie a acestui an, atunci cand frumoasa partenera a manelistului l-a adus pe lume pe Joseph Luis Tiago, baiețelul lor in varsta astazi de patru luni. Pana acum botezul celui mic nu a fost inca facut, dar am aflat ca evenimentul…

- Este o zi extrem de speciala pentru mama lui Sorin Bontea, asta pentru ca astazi iși sarbatorește ziua de naștere. Sorin Bontea, fiul ei, i-a transmis un mesaj emoționat cu aceasta ocazie. Iata ce a postat juratul de la Chefi la cuțite pe rețelele de socializare personale!

- Zi de sarbatoare in familia Andreei Balan! Mama vedetei iși sarbatorește astazi ziua de naștere, iar jurata de la Te Cunosc de Undeva a fost cea care și-a surprins mama cu o surpriza, dar și cu o urare emoționanta alaturi de fiicele sale, Ella și Clara. Iata imagini cu cea care i-a dat viața!

- Astazi este o zi speciala in familia lui Florin Salam, asta pentru ca fiica manelistului, Betty Vișanescu, iși sarbatorește ziua de naștere. Soțul ei i-a facut o urare emoționanta cantareței pe rețelele de socializare.

- Astazi e o zi importanta pentru Mario Fresh, asta pentru ca artistul iși sarbatorește ziua de naștere. Tanarul a implinit varsta de 23 de ani, iar cu aceasta ocazie iubita lui, Alexia Eram, i-a facut o urare speciala pe Instagram.