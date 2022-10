Stiri pe aceeasi tema

- Luis Gabriel și Haziran s-au casatorit. Cei doi indragostiți au trecut astazi, prin emoții duble pentru dupa ce, in urma cu doar cateva momente și-au botezat copilul. Au facut primele declarații, in exclusivitate, la Antena Stars.

- Sarbatoare mare in familia lui Luis Gabrieș. Artistul iși boteaza astazi fiul, pe micuțul Joseph Luis Tiago. Cantarețul și iubita lui, Haziran, au pus la punct toate detaliile pentru evenimentul mult așteptat. Ce tematica au ales, dar și cate persoane sunt invitate.

- Un eveniment extrem de important in showbiz-ul romanesc are loc acum. Roxana Vașniuc și soțul ei spun astazi marele „DA”, caci se casatoresc civil. Iata care sunt primele declarații ale vedetei, in exclusivitate pentru Antena Stars, direct de la cununica civila.

- Una dintre dansatoarele grav ranite intr-un accident rutier, care a avut loc cu cateva luni in urma, face dezvaluiri, dupa ce a ieșit din coma. A intentat deja un proces impotriva vonovatului. Ce marturisiri a facut tanara, in exclusivitate la Antena Stars, dar și ce a facut-o sa iși ia gandul de la…

- Povestea de dragoste dintre Alex Bodi și iubita lui a ajuns la final, asta dupa ce afaceristul și partenera de viața. Alex Bodi a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația dintre el și iubita lui. Omul de afaceri a marturisit ca nu mai formeaza un cuplu și ca s-au intamplat…

- Luis Gabriel și Haziran, implinesc un an de la cererea in casatorie. De ce nu petrec impreuna cei doi indragostiți. Aceasta a a facut declarații și despre nunta și botezul baiețelului, in direct, la Antena Stars.

- Brigitte și Florin Pastrama au trecut prin momente grele in ultima perioada, iar recent, bruneta a declarat ca este decisa sa divorțeze de barbat, dupa ce acesta ar fi agresat-o fizic. Soțul ei insa, neaga acuzațiile, dar recunoaște ca a greșit fața de soția lui. „Am greșit in fața Domnului Iisus, am…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…