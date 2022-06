Stiri pe aceeasi tema

- Veste mare astazi pentru Luis Gabriel și frumoasa sa partenera, Haziran. Manelistul și iubita lui au devenit parinții unui baiețel. Primele declarații ale cantarețului despre venirea pe lume a fiului sau.

- Bucurie mare in showbiz-ul romanesc! Haziran și Luis Gabriel radiaza de fericire, asta dupa ce frumoasa lui iubita a nascut in urma cu puțin timp un baiețel perfect sanatos. Iata ce nume au ales cei doi pentru micuțul lor!

- Raluca Pastrama a devenit mama pentru a treia oara! Fosta soție a lui Pepe a traversat o perioada cu emoții uriașe. Aceasta a divorțat de tatal fetițelor sale, s-a casatorit din nou pentru a doua oara, iar acum iși ține al treilea copil in brațe. Vedeta a nascut la doar cateva zile de la nunta. […]…

- Daniel Pavel, prezentatorul Survivor Romania, s-a afișat cu noua sa iubita la Saga Festival, informeaza Libertatea. De cateva luni, Daniel Pavel traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Ana Maria Pop. Prezentatorul de la PRO TV, in varsta de 45 de ani, a inceput noua relație inainte cu puțin…

- Bia Khalifa a trecut prin momente grele in urma cu doar cateva zile. Fosta iubita a lui Dani Mocanu a fost operata de urgența a apendicita și a facut stop cardio-respirator chiar inainte de intrarea in sala de operații. Acum la nici o saptamana de la clipele cumplite prin care a trecut, aceasta a fost…

- Capitanul lui FCSB a devenit tata luna trecuta, insa el și partenera lui de viața, Medeea, s-au ferit cat au putut de tare de luminile reflectoarelor și și-au luat timp doar pentru ei. Ei bine, paparazzii de la Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din țara, au surprins imagini unice cu bebelușul…

- Vestea ca Traian Basescu se afla internat in spital in stare destul de grava a zguduit intreaga Romanie. Ulterior, au aparut mai multe informații in contradictoriu despre starea de sanatate a fostului președinte al Romaniei, insa iata ca soția lui, Maria Basescu, a facut lumina in acest caz și a dat…

- Irina Deaconescu a devenit mamica pentru a doua oara. Iubita lui Cristi Manea a postat prima fotografie alaturii de fetița ei, dupa ce a nascut. Ce imagini a postat indragita vloggerița pe rețelele de socializare, dar și cum arata surioara Victoriei.