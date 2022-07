Stiri pe aceeasi tema

- Haziran a adus pe lume un baiețel perfect sanatos in urma cu doar doua saptamani. De atunci fanii așteapta cu sufletul la gura o imagine cu cel mic. Iubita lui Luis Gabriel a primit fel și fel de mesaje rautacioase pe aceasta tema, iar astazi a rabufnit. Satula sa tot auda intrebari legate de cand va…

- Simona Gherghe a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre viața cu doi copii. Prezentatoarea TV este o mamica minunata și o soție devotata, iar de cand a devenit mama este implinita din toate punctele de vedere. Iata cum se descurca vedeta in rolul de mamica.

- Astazi, Haziran a adus pe lume un baiețel sanatos, iar Luis Gabriel nu putea fi mai fericit in rolul de proaspat tatic. Cantarețul a dat toate detaliile nașterii la Antena Stars, dezvaluind și cum se simte partenera lui, dupa operația de cezariana.

- Alice Cavaleru este o mamica grijulie, dar și devotata, iar soția lui Vladimir Draghia a marturisit pe rețelele de socializare cum se descurca cu creșterea fetiței ei, Zora, dar și cat de dificil este sa nu ai ajutor. Alice Cavaleru este insarcinata in șase luni, iar vedeta va aduce pe nume lume o fetița…

- Matteo este unul dintre cei mai indragiți și apreciați cantareți de la noi din țara. Pe numele sau real, Vasiliu Matei, cantarețul și iubita lu, Elena, au o fetița pe nume Mia. Viața artistului s-a schimbat complet de cand a devenit tata pentru prima oara, iar acesta a marturisit in exclusivitate la…

- Anna Lesko a facut dezvaluiri despre Dj Vinnie, cel care i-a fost partener an de zile, dar și despre baiețelul lor intr-un interviu pentru revista VIVA! . Adam are acum opt ani. Anna Lesko și Dj Vinnie au surprins pe toata lumea in anul 2019 cand, dupa 8 ani de relație, și-au anunțat desparțirea. In…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Diana Senteș, cea mai cunoscuta antrenoare de fitness de la noi din țara, a oferit un interviu excepțional despre viața de mamica. Ce sfaturi da vedeta tinerelor graviduțe.

- Presedintele Joe Biden acuza armata rusa de genocid in Ucraina. Este pentru prima data, cand președintele SUA folosește acest termen pentru a descrie situatia din Ucraina, invadata de fortele ruse pe 24 februarie, transmite AFP. „Bugetul familiei voastre, capacitatea de a face plinul la masina, nimic…