Stiri pe aceeasi tema

- Haziran și Luis Gabriel sunt in culmea fericirii de mai bine de o saptamana de cand iubita indragitului artist a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Ei bine, departe de a crede toate speculațiile din jur, astazi frumoasa șatena a avut prima ieșire in parc alaturi de micuțul ei, unde a imortalizat…

- Haziran și Luis Gabriel traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor, asta fiindca in urma cu doar o saptamana frumoasa iubita a artistului a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Timpul a trecut mai repede decat se așteptau, astfel ca frumoasa șatena a și dat jos din kilogramele in plus. Iata…

- Haziarn a fost externata azi. Iubita lui Luis Gabriel a plecat astazi acasa cu micuțul care a venit pe lume in urma cu doar catva zile. Proaspata mamica a vorbit in exclusivitate la Antena Stars despre cum se simte, dar a dezvaluit și motivul pentru care iubitul ei nu a putut fi prezent astazi cand…

- Haziran traiește cea mai frumoasa perioada din viața ei, asta dupa ce e iubita lui Luis Gabriel a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Frumoasa vedeta se afla internata in spital. insa a vrut sa-și țina fanii la curent cu starea ei de sanatate, motiv pentru care a facut primele declarații despre…

- Haziran și Luis Gabriel se pregatesc ca in doar cateva saptamani sa devina parinți pentru prima data, iar aceștia sunt nerabdatori sa-și cunoasca baiețelul. Iubita manelistului a povestit la Acces Direct care ar fi greșeala pe care manelistului ar putea sa o faca și peste care ea nu ar putea sa treaca…

- Alice Cavaleru a rabufnit pe Internet, dupa ce a primit mai multe comentarii rautacioase. Soția lui Vladimir Draghia nu are de gand sa mai permita altor persoane sa o critice. In doar cateva luni, Alice Cavaleru va deveni mama pentru a doua oara. Partenera lui Vladimir Draghia a primit cateva mesaje…

- Luis Gabriel și Haziran se pregatesc sa devina parinți. Peste foarte puțin timp aceștia urmeaza sa-și stranga baiețelul in brațe, caci au anunțat cand va fi momentul in care iși va face apariția pe lume fiul lor.

- Luis Gabriel și iubita lui, Haziran, au trecut prin momente de panica, asta dupa ce au fost implicați intr-un grav accident rutier. Logodnica cantarețului a fost cea care a facut anunțul pe rețelele de socializare și a atașat și cateva poze cu mașina grav avariata. Din fericire, starea de sanatate a…