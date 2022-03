Stiri pe aceeasi tema

- Daria Radionova a postat recent, pe contul ei personal de Instagram, o fotografie in care se vede cu ochiul liber ca este ținta hackerilor din mediul online. Speriata ca ar putea ramane fara conturile de socializare, fosta iubita a lui Alex Bodi a tras un semnal de alarma și și-a rugat fanii sa-i ofere…

- Haziran și Luis Gabriel urmeaza sa devina parinți pentru prima data peste cateva luni, insa asta nu inseamna ca in relația lor lucrurile sunt mereu frumose. Iubita artistului s-a confesat in fața fanilor despre ceea ce se intampla in povestea lor de dragoste. Iata ce s-a intamplat in urma cu scurt timp.

- Nu mai este un secret faptul ca Haziran este insarcinata, iar in aproximativ cinci luni o sa devina mama pentru prima data alaturi de iubitul ei, Luis Gabriel. Ei bine, pentru ca iși petrece majoritatea timpului acasa, aceasta impartașește cu fanii fiecare moment al zilei, astfel ca recent i-a ingrijorat…

- Andra Voloș nu s-a mai putut abține și a rabufnit pe rețelele de socializare, unde este urmarita de o comunitate foarte mare. Fosta iubita a lui Bogdan Mocanu a ținut sa ii puna la punct pe cei care o critica, dar și pe cei care o urmaresc doar pentru a-i face rau. Iata ce mesaj dur le-a transmis!

- Luisa Gabriel și iubita lui, Haziran, radiaza de fericire, dupa ce au aflat ca vor fi parinți pentru prima data chiar anul acesta. Ei bine, pentru ca de cand a ramas insarcinata nu a mai aparut atat de des in lumina reflectoarelor, fanii sunt curioși cum arata frumoasa artista la patru luni de sarcina!

- Iubita lui Luis Gabriel s afla la jumatatea sarcinii, iar artistul o insoțește peste tot. Impreuna i-au surprins și paparazzii SpyNews.ro, care au putut sa vada și ce pofte are Haziran in aceasta perioada. Artistul nu-i refuza niciun capriciu culinar mamei copilului sau.

- Luis Gabriel și iubita sa, Haziran, sunt in culmea fericirii, asta deoarece peste puțin timp urmeaza sa devina parinți. Tanara partenera a artistului a publicat o imagine emoționanta pe Instagram cu burtica de gravida.

- Intodeauna a marturisit ca este mandra de soțul ei și sigura ca este singura din inima lui. Cu toate acestea, internauții i-au cam dat batai de cap lui Luis Gabriel, dupa ce pe rețelele de socializare s-a viralizat in cel mai scurt timp un videoclip cu el in care apare sarutand cu foc pe obraz o alta…