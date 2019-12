Stiri pe aceeasi tema

- Dirijorul Horia Andreescu va sustine un concert extraordinar la pupitrul Orchestrei simfonice a Filarmonicii din Pitesti joi, de la ora 19,00. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Filarmonica de Stat Pitesti, programul cuprinde Wolfgang Amadeus Mozart - Simfonia nr. 1 in Mi bemol major, Joseph…

- Joi si vineri, 22 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, Orchestra Simfonica a Filarmonicii „George Enescu", condusa de maestrul Horia Andreescu, va avea in program Concertul in re minor pentru mandolina, pian si orchestra de Felix Mendelssohn si Simfonia nr. 1 in re major de Gustav…

- Joi, 7 si vineri, 8 noiembrie, de la ora 19.00, in Sala mare a Ateneului Roman, Orchestra Simfonica a Filarmonicii "George Enescu", condusa de Cristian Macelaru, va avea in program lucrarile "Amurg de toamna" de Alfred Alessandrescu, "Poemul iubirii si al marii" de Ernest Chausson si Simfonia nr. 2,…

- Patru partituri tiparite in Germania, continand compozitii ale lui Ludwig van Beethoven, Hector Berlioz si Wolfgang Amadeus Mozart sunt donatia din acest an a Balului Palatului pentru Filarmonica de Stat din Targu Mures, achizitionate din fonduri obtinute din sponsorizari facute catre singurul bal cu…

- Joi, 17 și vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, Orchestra simfonica si Corul Filarmonicii "George Enescu", condusa de Alexander Walker, va avea in program...

- Joi, 17 si vineri, 18 octombrie, de la ora 19.00, in Sala Mare a Ateneului Roman, Orchestra simfonicaa Filarmonicii "George Enescu", condusa de Alexander Walker, va avea in program oratoriul "Visul lui Gerontius" de Edward Elgar. Corul Filarmonicii "George Enescu "este pregatit de maestrul Iosif Ion…

- Sambata, de la ora 16.30, Orchestra de Camera Mahler va avea in program, la Ateneul Roman, lucrari de Wolfgang Amadeus Mozart si Richard Strauss. Mitsuko Uchida va fi solista in Concertul nr. 20 KV 466 in re minor pentru pian si orchestra.