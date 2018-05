Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 grade pe scara Richter a avut loc, miercuri, in sud-vestul Iranului, a anuntat Centrul de seismologie din cadrul Universitatii de la Teheran, relateaza site-ul agentiei Anadolu. Seismul s-a produs in apropierea orasului Sisakht, situat la aproximativ…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters. Seismul s-a produs la ora 20.50…

- Un seism cu magnitudinea de 6,6 s-a produs luni in Papua Noua Guinee, au anuntat reprezentantii U.S. Geological Survey (USGS). Cutremurul de luni, cel mai recent dintr-o serie de seisme care au lovit in ultimele zile aceasta regiune a lumii, nu a provocat victime si nici pagube materiale, informeaza…

- Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel mai puternic inregistrat de la inceputul acestui an si a fost resimtit si la Bucuresti. Un cutremur cu magnitudinea 4,6 s-a produs, miercuri la pranz, in zona seismica Vrancea. Seismul este cel…

- Un cutremur a alarmat populatia din Ciudad de Mexico la primele ore ale zilei de luni, multi locuitori iesind pe strazi, informeaza Reuters. Seismul cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs la 43 de kilometri est de statul Oaxaca, la o adancime de 10 kilometri, la ora 06:56 GMT, conform…

- Cel mai puternic seism inregistrat in 2018 in Romania s-a produs duminica, 4 ianuarie, la ora 15.15, in județul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,9 pe scara Richter a fost inregistrat in zona seismica Vrancea.Seismul s-a inregistrat la ora 15.15, la o adancime de 150 de kilometri. De obicei,…