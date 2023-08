Hawaii: continuă operaţiunile pentru găsirea victimelor incendiilor de vegetaţie de pe insula Maui Pe insula Maui, din Hawaii, continua operatiunile pentru gasirea victimelor incendiilor de vegetatie ce au ucis cel putin 80 de persoane. Guvernul american trimite resurse suplimentare in sprijinul eforturilor de cautare, informeaza Rador. Caini dresati special cauta cadavre pe sub daramaturile cladirilor din orasul Lahaina. Un oficial de rang inalt din serviciile de gestionare a dezastrelor, Jeremy Greenberg, a declarat pentru BBC ca prioritatea de varf este siguranta supravietuitorilor: "Echipele noastre au fost detasate in ultimele zile si lucreaza in prezent pentru a asigura alimente, apa,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

