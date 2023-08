Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 56 de oameni au murit, iar alți aproximativ 1 000 sunt dați disparuți in Hawaii in urma incendiilor de vegetație. Flacarile s-au raspandit cu viteza fulgerului. Focul a distrus mai multe orașe. Lahaina - fosta capitala a regatului Hawaii, iar acum un popular centru turistic - a ars complet.…

- Incendiile violente care au devastat insula Maui din Hawaii au transformat intr-un peisaj cenușiu, pustiu, cu nori de fum care se ridica din daramaturi o zona cu strazi pline, marginite de vegetație verde. Contrastul puternic este vizibil in imaginile din satelit ale Maxar technologies, surprinse inainte…

- Cel ma irecent bilant indica 67 de persoane decedate, ceea ce face ca incendiul din Lahaina sa fie cel mai grav dezastru din istoria statului, depasind bilantul de 61 de victime produs de un tsunami Hilo in 1960. “Incendiul din Lahaina nu a fost stins”, a transmis Guvernul intr-o declaratie, conmform…

- Guvernatorul statului Hawaii, Josh Green, a calificat joi (10 august) incendiile din Maui drept “cel mai mare dezastru natural” din istoria statului, dupa ce cel puțin 53 de persoane au murit in infernul rapid care a transformat orașul stațiune Lahaina in ruine fumegande. Vor trebuie multe miliarde…

- Bilantul deceselor cauzate de incendiile devastatoare din arhipelagul Hawaii continua sa creasca si a ajuns la cel putin 53, potrivit autoritatilor, care se tem ca dezastrul risca sa devina unul din cele mai mortale din istoria acestui stat american, transmite AFP.

- Incendiile de vegetație din Hawaii au ucis cel puțin 53 de persoane, au anunțat joi autoritațile, avertizand ca bilanțul deceselor va continua probabil sa creasca, relateaza The Guardian și Reuters. Zeci de persoane au fost, de asemenea, ranite.Guvernatorul Josh Green a descris situația din Hawaii ca…

- Cel puțin 36 de persoane au murit in urma incendiilor care sunt in insula Maui din Hawaii, spun oficialii, potrivit BBC .Decesele in stațiunea Lahaina, principala destinație turistica a insulei, au survenit in timp ce vantul puternic a aprins flacarile. Incendiul de acolo este unul dintre cateva in…

- Incendii de vegetatie alimentate de rafale de vant aduse de apropierea unui uragan au ucis miercuri cel putin sase persoane si au provocat pagube importante pe insula Maui, un paradis turistic din Hawaii, obligandu-i pe unii oameni sa sara in ocean pentru a scapa de fum si flacari, relateaza Reuters…