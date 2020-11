Stiri pe aceeasi tema

- Producatorii de gaze Romgaz si Petrom au in vedere dezvoltarea unui proiect comun prin care sa produca hidrogen intr-un parc eolian in Dobrogea, in premiera pentru piata din Romania, a anuntat, joi, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, la Forumul…

- Oferta companiilor romanesti de stat pentru preluarea CEZ Romania a fost fundamentata pe baze comerciale, iar un suflu nou in piata va fi bine primit, a declarat, joi, Dan Dragos Dragan, secretar de stat in Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri. El a participat la Forumul Gazelor Naturale,…

- Romania si-a pregatit stocuri suficiente de gaze si de combustibil pentru productia de energie electrica, astfel ca nu se intrevad probleme in asigurarea consumului la iarna, potrivit unui comunicat al Ministerului Energiei, remis, miercuri, AGERPRES. Miercuri, 21 octombrie, a avut loc prima intalnire…

- Alocarea totala de bani europeni pentru Romania din Fondul de Modernizare destinat investitiilor in sectorul energetic este estimata la suma de 6-7 miliarde de euro, din care aproximativ 1,3 - 2 miliarde de euro vor fi disponibili in primii doi ani, a declarat, marti, secretarul de stat din Ministerul…

- Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a elaborat un draft de modificare a Legii exploatarilor petroliere offshore, convenit cu investitorii din Marea Neagra, pe care il va lansa in dezbatere publica inainte de alegeri, dar care va fi aprobat de urmatorul Parlament, a declarat, joi,…

- Secretar de stat in Ministerul Energiei: Anul viitor, investitorii vor extrage din Marea Neagra 10% din consumul de gaze al tarii Investitorii vor extrage din Marea Neagra 10% din consumul de gaze la nivel national, incepand de anul viitor, a declarat, marti, Niculae Havrilet, secretar de stat in Ministerul…