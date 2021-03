Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a supus dezbaterii publice noul act normativ care modifica reglementarile privind proiectarea si constructia creselor, a anuntat ministrul Cseke Attila.Ministrul a aratat: modificarile sunt necesare pentru ca reglementarile in vigoare, adoptate…

- Camera Deputatilor a modificat, miercuri, Ordonanta de urgenta 182/2020 referitoare la acordarea unor zile libere pentru parinti in vederea supravegherii copiilor in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta efectiva a copiilor in unitatile de invatamant, introducand…

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, anunta ca, pana in data de 8 martie, vor fi facute numirile celor 127 de prefecti si subprefecti in baza Ordonantei 3, adoptata luna trecuta de Guvern, act normativ care prevede ca prefectii au statutul de demnitar. Propunerile vor fi validate in forurile de conducere…

- Romania va traversa un soc termic cu minime nocturne de pana la minus 20 de grade, pe alocuri chiar mai scazute, insa Sistemul Energetic National este pregatit pentru aceasta perioada, informeaza Ministerul Energiei, intr-un comunicat transmis, miercuri, AGERPRES. "Miercuri, 10 februarie, s-a organizat…

- Planul de reorganizare al Complexului Energetic Hunedoara depinde de o soluție a instanței. Depinde daca instanța va emite o sentința in ceea ce privește tabloul creditorilor. Daca acesta va ramane definitiv, abia apoi se va trece la intocmirea planului de reorganizare. Administratorul special al…

- Actele normative, adoptate miercuri, in sedinta de Guvern.Actele normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in sedinta din 27 ianuarie 2021 sunt urmatoarele:I. PROIECTE IN ANALIZA1. PROIECT DE ORDONANTA DE URGENTA pentru modificarea si completarea unor acte normative PRIMA LECTURA II. ORDONANTE…

- Premierul Florin Cîțu spune ca Guvernul nu a luat o decizie în privința majorarii alocațiilor cu doar 20 de procente, în loc de 40 cum prevede ordonanța adoptata în acest an de Guvernul Orban. În schimb, el a spus ca a votat la Senat pentru majorarea cu 20%, iar „pe…

- Ministerul Energiei ar putea decide dupa 15 ianuarie daca va interveni prin OUG pentru a prelungi perioada in care populația poate alege un contract de energie electrica pe piața concurențiala. Citește și: Inedit - Alina Gorghiu ii cere explicații OFICIAL Ralucai Turcan/ DOCUMENT Anunțul…