- Chelsea a invins-o in finala Champions League, scor 1-0, pe Manchester City. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea 0-1, finala Champions League, AICI! Dupa meci, pagina oficiala de Twitter a UCL a postat o imagine colosala. Fotbalul intr-o singura fotografie. Doi jucatori, amandoi prabușiți…

- Chelsea a cucerit al doilea sau trofeu al Ligii Campionilor la fotbal, sambata seara, dupa ce a invins-o in finala pe Manchester City cu scorul de 1-0 (1-0), pe Estadio do Dragao din Porto. Londonezii, campioni in 2012, s-au impus in Portugalia prin golul marcat de germanul Kai Havertz (42). Manchester…

- Reece James (21 de ani), fundașul dreapta al lui Chelsea, și Phil Foden (21 de ani), mijlocașul lui Manchester City, au refacut o poza celebra din copilarie, chiar in timpul finalei UEFA Champions League. Toate detaliile despre Manchester City - Chelsea, finala Champions League, AICI! James și Foden…

- Pep Guardiola (50 de ani), managerul lui Manchester City, a vorbit deschis despre viitorul sau pe banca „cetațenilor” și zvonurile conform carora ar urma sa revina la Barcelona. Chiar inaintea finalei Champions League, pe care Manchester City o va disputa in aceasta seara in compania lui Chelsea, Pep…

- Manchester City - Chelsea se joaca sambata, de la 22:00, in finala Ligii Campionilor din acest sezon. Ultimul act se va disputa pe „Estadio do Dragao”, la Porto, iar in tribune vor avea acces 16.500 de spectatori. Inițial, ultimul act din acest sezon de Champions League ar fi trebuit sa se desfașoare…

- Chelsea s-a impus cu 2-0 in returul cu Real Madrid din semifinalele UEFA Champions League și va juca ultimul act de la Istanbul contra lui Manchester City. Va fi a doua finala la rind pentru Thomas Tuchel dupa cea pierduta sezonul trecut cu PSG in fața lui Bayern Munchen. Germanul a ciștigat clar duelul…

- Cbelsea a invins-o pe Real Madrid la Londra, 2-0, și s-a calificat in finala UEFA Champions League, dupa 1-1 in tur. Manchester City – Chelsea, finala Ligii Campionilor, se va juca la Istanbul pe 29 mai. Partida va incepe la ora 22:00 și va fi liveTEXT, video și foto pe GSP.ro și in direct pe LookSport+,…

- PSG a ratat prezența în a doua finala consecutiva de Champions League (a fost eliminata de Manchester City), iar Mauricio Pochettino spune ca un singur lucru i-a lipsit formației pariziene pentru a ajunge în ultimul act de la Istanbul (29 mai). Norocul care a facut diferența"Suntem…