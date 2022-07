HAVASI Symphonic Concert Show la Cluj Dupa multe concerte de succes, cu toate biletele vandute, in lume și in București, HAVASI va concerta pentru prima oara in Cluj, cu cel mai recent concert al sau, la BT Arena Sala Polivalenta, pe 26 noiembrie. Programul este opera 100% originala a unuia dintre cei mai fascinanți și versatili compozitori tineri ai prezentului, HAVASI. Muzica sa inovatoare se deosebește de tot ce ați ascultat pana... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Electric Castle 2022. Celebrul festival de muzica se va desfașura in perioada 13 – 17 iulie la Domeniul Banffy din Bonțida, județul Cluj. Timp de 5 zile, melomanii se vor putea bucura de 100 de ore de muzica buna, cantata de artiștii lor favoriți. Cine va urca pe scena și cat costa un bilet la […] The…

- Noaptea trecuta, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Cluj si Bucuresti au prelevat rinichii si ficatul de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 54 de ani, internat in Sectia Clinica ATI dupa un stop cardio-respirator.…

- Un copil de 13 ani care a suferit un accident vascular cerebral va salva viata mai multor romani. I-au fost prelevate ficatul, rinichii, os-tendon si corneea la Targu-Mures. Mai multe echipe de medici din Targu-Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii, os-tendon si cornee de la un pacient…

- In cursul zilei de azi, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii, os-tendon si cornee de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un copil de 13 ani, internat in Sectia Clinica ATI…

- CSU Craiova si LPS Petrache Triscu au toate motivele de bucurie la startul acestei saptamani. In perioada 5-8 mai, la Tg. Mures, a avut loc Campionatul National U15, iar cluburile din Banie au avut parte de doua reusite de exceptie: David Boicea (CSU Craiova, 52 kg) si Florin Mihalcea (LPS, 62 kg) au…

- Mai sunt 10 zile pana la finalul primei etape a recensamantului populatiei si locuintelor din Romania, in care cei care doresc se pot autorecenza online sau asistati in centre speciale. Pana acum au fost completate aproximativ 5 milioane si jumatate de chestionare, cele mai multe in Bucuresti si in…

- Personalitati ale stiintei romanesti, precum si realizari de exceptie, vor fi prezentate in cadrul unor conferinte si serii de emisiuni difuzate de Reteaua publica a studiourilor regionale din Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Craiova, Iasi, Resita, Tg.Mures si Timisoara. Presedintele director general…

- Ambasada Statelor Unite ale Americii la București a transmis un avertisment privind o serie de escrocherii care invoca programul Diversity Visa. Este vorba de mesaje e-mail in care destinatarii sunt inștiințați ca au fost selectionați in programul Diversity Visa și li se cer datele personale. Sectia…