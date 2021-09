Havana îşi redeschide plajele Autoritatile din Havana au anuntat miercuri redeschiderea plajelor si a piscinelor, precum si a celebrului bulevard din capitala Cubei, Malecon, dupa noua luni de inchidere din cauza pandemiei de COVID-19 De astazi, este autorizat accesul pe Malecon, cu respectarea masurilor sanitare pentru a preveni infectarile cu coronavirus, precum si deschiderea plajelor si a piscinelor, acestea din urma la Citeste articolul mai departe pe noi.md…

