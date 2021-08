Cutremur in zona Moldovei! La ce adancime s-a produs

Cutremur cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 6km, in Moldova, Vaslui In ziua de 01 August 2021, la ora 14:32:42 ora locala a Romaniei , s a produs in Moldova, Vaslui un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.2, la adancimea de 6km, informeaza Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica… [citeste mai departe]