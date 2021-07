Stiri pe aceeasi tema

- Din familie pornește totul și la familia ta te-ntorci intotdeauna! Am vazut in spațiul public tot felul de presupuneri ale unora care au facut politica doar cu televizorul in fața, dar care-ncearca sa sugereze ca, la Alba Iulia, in Cealalta Capitala, PNL ar putea ajunge intr-o zona de balacareala.…

- Presedintele PNL Alba, Mircea Hava, candidat pentru un nou mandat afirma, intr-o postare pe Facebook, ca in PNL e prima data cand ”unitatea e greu incercata de disperarea unora de a ajunge unde nu merita, prin nimic altceva decat jocuri de culise si cutite infipte-n spate”. El lanseaza un apel la…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca remanierea ministrului Nazare era un lucru știut. „Am informat inca de ieri pe toți liderii coaliției despre acest aspect. “ Declarația e oarecum surprinzatoare fiindca Ludovic Orban a declarat ca nu știe nimic. Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat joi ca nu a…

- Premierul Florin Citu reactioneaza la scandalul din PNL Timis, unde presedintele Alin Nica il acuza pe Ludovic Orban pentru neregulile de la alegerile pentru conducerea PNL Timisoara. Daca Orban i-a dat o replica acida lui Nica, Citu ii multumeste liderului banatean pentru sustinere. "Mulțumesc…

- Premierul Florin Citu a discutat, marti, la Palatul Victoria, cu presedintele Israelului, Reuven Rivlin. Seful guvernului de la Bucuresti si presedintele israelian au agreat ca este nevoie de o sedinta de Guvern comuna intre Israel si Romania pana la sfarsitul pandemiei.

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, afirma ca il va vota la congres pe Ludovic Orban pentru functia de lider al partidului, ea adaugand ca, "dincolo de wow", conteaza seriozitatea si liberalismul "practicat, nu declarat". "Eu nu mi-as face un proiect politic cu oameni care,…

- Presedintele PNL Bucuresti, Violeta Alexandru, anunta ca îl sustine pe Ludovic Orban la sefia partidului, "singurul care s-a opus împrietenirii cu PSD din respect pentru alegatorii de dreapta si care a suferit politic pentru verticalitatea lui". "Eu nu mi-as face un proiect…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, este atacat dur chiar in timp ce se afla la Cluj de președintele CJ Cluj, Alin Tișe. Aceasta susține ca a refuzat sa participe la conferința de presa alaturi de șeful sau de partid pentru ca acesta ii este inferior politic și ca a trecut de faza cand era impresionat…