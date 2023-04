Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce, in urma cu doua zile, Hatice și Roberto și-au aruncat cuvinte grele in timpul unui task, cei doi au trecut prin alte momente tensionate. Concurentul este de parere ca Hatice are o influența negativa asupra lui Mihai, ca urmare a implicarii lor in tot mai multe conflicte.

- In ediția de astazi a emisiunii Mireasa, concurenții au facut nominalizari, iar controversele n-au intarziat sa apara. Printre cele mai deranjate de voturi, a fost Hatice, dupa ce iubitul sau a primit voturi din partea concurenților.

- Hatice nu pare sa vada cu ochi buni prietenia dintre Mihai și Alex. In ediția Mireasa de ieri, intre Alex și Hatice a avut loc un schimb de replici, iar Mihai i-a spus partenerei sale sa taca din gura. Acum, au aparut noi contradicții intre Hatice și Alex. Ce au de imparțit cei doi concurenți.

- Ediția din data de 1 martie 2023 a emisiunii Mireasa, Maștile Iubirii. Anunțul ca va intra o noua concurenta ii starnea vizibil gelozia lui Hatice. Iata ce i-a reproșat concurenta lui Mihai.

- Dupa o saptamana in care Mihai și Hatice s-au comportat ca un cuplu, așa cum a descris Simona Gherghe situația, a venit și mult așteptatul sarut. In ultimul minut al galei de vineri, 17 februarie 2023, Mihai și Hatice s-au sarutat.

- In ediția din aceasta seara, 9 februarie, mama și cel mai bun prieten al lui Mihai au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, unde au vorbit despre apropierea dintre concurent și Hatice.

- Ediția din aceasta seara, 8 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Mihai a marturisit motivul pentru care nu iși dorește sa formeze un cuplu cu Hatice, cu toate ca legatura dintre ei este foarte stransa. Iata ce marturisiri a facut concurentul de la…

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Alex era ganditor, dar și neincrezator in ceea ce o privește pe Irina. Concurentul nu știe de ce s-a schimbat brusc tanara: de la Andrei la el, iar acum la Bogdan.