- Hatice, Mihai, Simona și Andrei le-au cerut susținatorilor sa nu-i voteze pe Antonio și Giulia sa plece din casa Mireasa. Irina, care se afla și ea in cursa de eliminare, a vrut sa ințeleaga motivul lui Hatice.

- Doamna Raisa, mama lui Hatice, a fost prezenta in casa Mireasa de ziua fiicei sale. Ea și-a cerut scuze celor cu care concurenta s-a certat și i-a spus cateva cuvinte lui Mihai, dupa noaptea la munte.

- In urma cu o seara, concurenții din casa Mireasa au facut de un task, moment in care Hatice și Mihai l-au „incolțit” pe Roberto. Nu este un secret faptul ca intre cei doi concurenți au existat mai multe neințelegeri și in trecut.

- Mihai și Hatice au adus o serie de jigniri la adresa lui Roberto, in cadrul unui task din casa Mireasa. Concurenții au fost puși in situația de a se provoca reciproc cu adevaruri nespuse pentru a parasi incaperea, iar strategia lui Hatice a starnit multe reacții.

- Zain a intrat in competiție in urma cu o saptamana și este implicat intr-un conflict cu Mihai, dupa ce noul concurent pe seama sa. Hatice a intervenit și și-a aparut iubitul, ceea ce a adus noi tensiuni in casa Mireasa.

- Hatice nu pare sa vada cu ochi buni prietenia dintre Mihai și Alex. In ediția Mireasa de ieri, intre Alex și Hatice a avut loc un schimb de replici, iar Mihai i-a spus partenerei sale sa taca din gura. Acum, au aparut noi contradicții intre Hatice și Alex. Ce au de imparțit cei doi concurenți.

- Dupa numai doua zile in care s-au evitat reciproc, Hatice și Mihai s-au apropiat din nou. Baiatul a spus ca se simte fericit langa fata, ca s-a bucurat ca nu a parasit competiția și ca șterge tot ce a fost rau cu buretele.

- In ediția din data de 13 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, in casa baieților s-a comentat intens interacțiunea dintre Roberto și Hatice din timpul petrecerii. Dani considera ca Roberto s-a grabit cu declarațiile, iar Mihai recunoaște ca a fost deranjat de atitudinea lui.