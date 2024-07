Stiri pe aceeasi tema

- Crina Abrudan, soția fostului fotbalist Gabi Popescu, ne spune daca vreodata in controleaza telefonul partenerului ei și daca s-a intamplat și ea sa fie controlata de catre soțul ei. Ca in orice cuplu exista certuri și in familia lor, iar vedeta ne marturisește motivele de la care acestea pornesc, dar…

- Dupa ce a explicat de ce a incheiat relatia de 3 ani cu Bianca Dragușanu, Gabi Badalau a rupt tacerea și a dezvaluit ce s-a intamplat in relatia cu Claudia Patrașcanu, mama copiilor lui. Afaceristul a recunoscut pentru prima oara ca și-a inșelat sotia, iar intre ei nu a existat o poveste de iubire.„Am…

- Ceilalți baieți din casa Mireasa sunt de parere ca iubitul Antoniei a tras mai mult chiulul atunci cand a venit vorba de curațenie. Cristian Marinescu recunoaște ca nu se numara printre activitațile lui preferate și ca și in fața de acasa, tot partenera ar fi cea care s-ar ocupa de treburi in casa.

- Vlad și Catalina de la Mireasa vor deveni parinți! Cei doi foști concurenți au dat vestea cea mare, iar acum au facut publica prima imagine cu ecografia bebelușului! Catalina ii va darui lui Vlad primul bebeluș al lor, iar perioada prin care trec acum este cea mai frumoasa.

- Mihai Grosu și Hatice de la Mireasa nu mai pot fi vazuți așa des ca inainte pe micul ecran, și sunt destul de discreți și in mediul online in ceea ce privește viața sentimentala insa, de curand, cei doi au facut publica o fotografie in care apar intr-i ipostaza romantica. Reacțiile fanilor cuplului…

- Simona Gherghe i-a aratat Antoniei o captura de ecran in care apare ea cu foști concurenți. Iubita lui Cristian a spus ca ea nu a intrat live pe rețelel sociale in perioada in care a fost eliminata din sezonul 9 Mireasa. Antonia s-a intors in casa dupa 10 zile, la dorința lui Cristian.

- A inceput scandalul in familia Mireasa! Desparțirea dintre Andrei Macovei și Simona se termina cu replici dure, dar nu intre cei doi, ci intre fostul concurent și Hatice. Acesta a reacționat dur și a pus-o la punct, dupa ce a vorbit despre separarea dintre cei doi. Fosta concurenta ar fi facut acuzații…

- Andrei și Cristina Rotaru au format unul dintre cele mai iubite și apreciate cupluri de la ‘Mireasa pentru fiul meu’. La mai bine de 10 ani de la incheierea emisiunii, cei doi inca sunt impreuna și se pare ca iși vor testa relația de iubire in cel mai nou sezon „Insula Iubirii” 2024. Ambii sunt […]…