- Mama lui Hatice a venit in platoul Mireasa pe 15 martie 2023. Venirea doamnei Raisa a venit in contextul in care concurenta a avut o zi plina de lacrimi, dupa ce a aflat ca Joy, cațelul ei, are probleme de sanatate.

- In urma cu o zi, au aparut mai multe discuții dupa ce Hatice a fost acuzata ca ar fi facut inchisoare timp de șase luni. Concurenta a reacționat, marturisind ca acest lucru nu este adevarat. Și Mihai este de partea iubitei sale, care nu a crezut acuzațiile aduse.

- Ediția din data de 1 martie 2023 a emisiunii Mireasa, Maștile Iubirii. Anunțul ca va intra o noua concurenta ii starnea vizibil gelozia lui Hatice. Iata ce i-a reproșat concurenta lui Mihai.

- Intre doamna Loredana și Irina a avut loc un conflict de proporții, dupa ce tanara a insistat sa ii puna o intrebare concurentului, in legatura cu Denisa. Acest lucru a enervat-o la culme pe doamna Loredana, care nu a ezitat sa ii spuna vorbe dure Irinei.

- Dupa numai doua zile in care s-au evitat reciproc, Hatice și Mihai s-au apropiat din nou. Baiatul a spus ca se simte fericit langa fata, ca s-a bucurat ca nu a parasit competiția și ca șterge tot ce a fost rau cu buretele.

- Mihai a vorbit in termeni foarte duri despre trecutul lui Hatice și considera ca fetele din Braila apuca pe cai precum cele descrise de fata. Cum a reacționat concurenta cand a auzit cele spuse.

- Povestea de viața a lui Hatice de la Mireasa sezon 7 i-a emoționat pe baieți. Fata a crescut fara tata și spune ca acest lucru a afectat-o foarte mult. Iata cine este Hatice și ce trecut amoros are.

- Se pare ca Mihai a reușit sa ii atraga atenția Denisei, caci tanara a purtat o discuție destul de interesanta cu fetele, moment in care le marturisea ca ii place de Mihai. Tot atunci, Irina și Hatice ii spuneau ca s-ar potrivi mai bine cu el decat cu Dima, un alt baiat care i-a atras atenția Denisei.