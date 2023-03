Stiri pe aceeasi tema

- Ediția din data de 27 februarie 2023 a emisiunii Mireasa, Maștile Iubirii. Simona a avea anumite observații și gesturi neașteptate fața de Andrei. ”Nu te mai uita așa, nu ma impresionezi cu nimic!”, i-a transmis concurenta. Iata ce au discutat cei doi dupa acest episod.

- Ediția din aceasta seara, 10 februarie, de la Mireasa Capriciile - Iubirii a adus multe tensiuni in casa, asta dupa ce Hatice a inceput sa planga. Concurenta de la Mireasa și-a spus parerea despre Mihai, dupa ce l-a auzit pe acesta vorbind cu mama lui, dar și cu un alt concurent din casa despre ea.…

- In ediția din aceasta seara, 9 februarie, mama și cel mai bun prieten al lui Mihai au fost invitați in platoul emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, unde au vorbit despre apropierea dintre concurent și Hatice.

- Mihai a vorbit in termeni foarte duri despre trecutul lui Hatice și considera ca fetele din Braila apuca pe cai precum cele descrise de fata. Cum a reacționat concurenta cand a auzit cele spuse.

- Hatice a povestit mai multe lucruri care s-au intamplat in viața ei inainte de intrarea in competiție. Aceasta a fost abuzata in copilarie, a fost parasita de tatal ei dupa divorțul de mama sa, apoi a urmat o perioada in care a avut o relație cu un proxenet. Concurenta neaga acuzațiile care i s-au adus…

- Hatice și-a expus povestea de viața emoționanta. Concurenta a marturisit ca resimte și acum lipsa afecțiunii din partea tatalui sau, deși i-a propus sa reia legatura. Tanara a povestit ca aproape 20 de ani nu a știut nimic de el și ca a plecat fara sa se uite in urma.

- Povestea de viața a lui Hatice de la Mireasa sezon 7 i-a emoționat pe baieți. Fata a crescut fara tata și spune ca acest lucru a afectat-o foarte mult. Iata cine este Hatice și ce trecut amoros are.

- Se pare ca Mihai a reușit sa ii atraga atenția Denisei, caci tanara a purtat o discuție destul de interesanta cu fetele, moment in care le marturisea ca ii place de Mihai. Tot atunci, Irina și Hatice ii spuneau ca s-ar potrivi mai bine cu el decat cu Dima, un alt baiat care i-a atras atenția Denisei.