- Iranul va depasi problemele create de noile sanctiuni americane, a declarat marti presedintele Hassan Rouhani, in cursul unei sedinte a parlamentului de la Teheran, angajandu-se ca guvernul sau va invinge orice 'complot al Statelor Unite ale Americii impotriva Republicii Islamice', transmite…

- Statele Unite ale Americii (SUA) duc un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor sai de afaceri, a declarat duminica ministrul de externe iranian Javad Zarif, potrivit agentiei Tasnim, preluata de Reuters. "America se concentreaza pe un razboi psihologic impotriva Iranului si partenerilor…

- Doi iranieni au fost puși sub acuzare in Statele Unite, fiind acuzați ca ar spiona pentru Guvernul de la Teheran, inclusiv prin monitorizarea unor instituții evreiești și prin colectarea informațlor unor susținatori ai grupului disident Mujahideen-e Khalq (MEK), relateaza Reuters, citata de Mediafax.

- Iranul nu are incredere in SUA in calitate de partener de negociere, a declarat marti la Teheran ministrul de interne iranian, Abdolreza Rahmani Fazli, la o zi dupa ce presedintele Donald Trump s-a oferit sa aiba o intrevedere cu omologul sau iranian Hassan Rouhani, fara conditii in prealabil, relateaza…

- Vladimir Putin a declarat intr-un discurs ca sunt insuficiente convorbirile telefonice intre Moscova si Washington si ca cele doua parti trebuie sa se intalneasca pentru a discuta despre probleme precum acordul nuclear cu Iranul, conflictele din Orientul Mijlociu si tratatele de control al armelor.…

- Un judecator federal din SUA a refuzat miercuri sa respinga o acuzatie impotriva presedintelui Donald Trump, care potrivit procurorilor a incalcat Constitutia facand afaceri cu guverne straine, in timpul mandatului sau la Casa Alba, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Judecatorul districtual…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat duminica Iranul sa 'nu mai ameninte niciodata SUA', in caz contrar Teheranul riscand sa suporte consecinte precum 'cele pe care putini le-au cunoscut de-a lungul istoriei', transmit Reuters si AFP. Mesajul lui Trump a fost lansat pe Twitter…