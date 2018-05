Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat cu privire la posibilitatea declansarii unui razboi daca presedintele american Donald Trump va decide sa retraga SUA din acordul nuclear cu Iranul, scrie News.ro citand Reuters.

- Rusia considera inacceptabila modificarea Acordului nuclear semnat de marile puteri cu Iranul si, in cazul in care presedintele SUA Donald Trump va decide iesirea din acest tratat, Administratia Vladimir Putin va bloca prelungirea sanctiunilor contra Teheranului, anunta Ministerul rus de Externe.

- Presedintele iranian, Hassan Rohani, a contestat miercuri legitimitatea unui eventual nou acord nuclear iranian, ca reactie la afirmatiile facute cu o zi inainte in acest sens de catre omologii sai francez si american. ''Impreuna (cu liderul unei tari europene) ei spun: 'Vrem…

- Președintele francez Emmanuel Macron și omologul sau american Donald Trump au cerut marți un nou acord pentru a ține sub control ambițiile Iranului, la puțin timp dupa ce liderul american a calificat textul actualului acord privind dosarul nuclear un "dezastru", scrie AFP.

- Presedintele iranian Hassan Rohani i-a trimis marti un nou avertisment omologului sau american Donald Trump in legatura cu ''consecintele grave'' pe care le-ar antrena o retragere a SUA din acordul nuclear semnat intre Teheran si marile puteri in 2015, relateaza Reuters. ''Le…

- 'Au fost facute schimbari in cadrul Departamentului de Stat in acest scop, sau cel putin acesta este unul dintre motive', a declarat Abbas Araghchi, citat de agentia Isna, in legatura cu anuntul de marti al presedintelui american de a-l inlocui pe Rex Tillerson cu Mike Pompeo, pana in prezent director…

- Presedintele american Donald Trump a evocat marti dezacorduri cu secretarul de stat Rex Tillerson pentru a explica demiterea acestuia, mentionand in special dosarul nuclear iranian, in timp ce seful diplomatiei americane a anuntat ca nu a vorbit cu Donald Trump referitor la demiterea sa si nu cunoaste…

- "In trecut trebuia sa dam o multime de explicatii diferitelor organizatii in legatura cu actiunile noastre, insa lucrurile s-au schimbat", a declarat generalul de brigada, Amir Ali Hajizadeh, seful diviziei aerospatiale a Gardienilor Revolutiei, citat de Fars. "Productia noastra (de rachete)…