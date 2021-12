Stiri pe aceeasi tema

- Muzeul de Istorie, Etnografie si Arta Plastica din Lugoj, in colaborare cu elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“, coordonati de profesoara Ibolya Sipos, reconstituie impreuna magica atmosfera a Craciunului, printr-o manifestare intitulata "TRADITII DE CRACIUN IN BANAT". Evenimentul va avea loc vineri,…

- Muzeul de Istorie, Etnografie și Arta Plastica din Lugoj, in colaborare cu elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu“, coordonați de profesoara Ibolya Șipoș, reconstituie impreuna magica atmosfera a Craciunului, printr-o manifestare intitulata “TRADIȚII DE CRACIUN IN BANAT“. Evenimentul…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea care prevede reducerea cotei TVA la 5% la comercializarea cartilor în format electronic, informeaza Administrația Prezidențiala. Actul normativ modifica articolul 291 alineatul (3) litera a) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal.…

- Elevii de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj au obținut numeroase premii la Concursul de promovarea culturii și tradițiilor timișene „Timisiensis”, organizat de Liceul de Arta „Ioan Vidu” din Timișoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș. La secțiunea „Fotografie”, elevele Mihaela…

- Elevii de la Liceul Teoretic „Iulia Hasdeu” Lugoj au participat la Simpozionul National „Calitatea Vietii”, organizat de Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului. La acest simpozion, cele mai bune lucrari au fost premiate. Concursul s-a desfasurat on-line in data de 11 noiembrie 2021 si…

- Dupa ce in vara au stabilit recordul national cu proiectul „Petru Rares Straight To Space” (au lansat un balon meteorologic cu heliu in stratosfera), elevii Liceului Teoretic „Petru Rares” din Targu Lapus au ajuns in atentia mondiala. Coordonati de prof. Mihaela Lese, lapusenii au participat luna aceasta,…

- Tot mai multi cititori isi indreapta in ultimul timp atentia catre librariile online sau catre cartile in format electronic. Datorita comoditatii si usurintei cu care se poate beneficia de lectura, librariile online au castigat teren semnificativ in ultimii ani. Desi cartile in format electronic sunt…

- Vineri, 15 octombrie, are loc proba scrisa la Concursul pentru ocuparea funcțiilor de dirctor și director adjunct din unitațile de invațamant preuniversitar de stat. Pentru unitațile de invațamant din Lugoj sunt scoase la concurs 17 posturi de directori și 8 posturi de directori adjuncți,…