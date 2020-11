HasdEU la standarde EUropene In cadrul proiectului „Standarde europene in școlile timișene”, inițiat de Inspectoratul Școlar Județean Timiș și organizat in luna noiembrie 2020, școlile din județul Timiș au avut posibilitatea de a-și prezenta realizarile in cadrul mai multor concursuri. La aceste concursuri, elevii Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu” din Lugoj, au obținut mai multe premii I. In cadul Secțiunii A VII – Idei inovative in școala timișeana, Hasdeul a primit premiul I pentru proiectul „HasEDucația te face mare”. Tot premiul I au obținut elevii de la Hasdeu și la subsectiunea B l – afiș… Citeste articolul mai departe pe lugojexpres.ro…

Sursa articol si foto: lugojexpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Considerate o alternativa eficienta pentru ca școlile sa le poata asigura elevilor dispozitivele electronice necesare participarii la cursurile on-line, fondurile europene așteapta sa fie atrase de instituțiile de invațamant. Datele oficiale arata ca doar o singura școala din județ a reușit in ultimele…

- ITYM–International Tournament for Young Mathematicians ( http://www.itym.org/ ) este o competitie matematica itineranta, care reuneste anual elevi de liceu si profesori pasionati de matematica. Anul acesta au participat 9 echipe : 109 elevi, profesori si cercetatori din : Belarus, Franta, Germania,…

- V.S. Autoritatea locala din orașul prahovean Azuga pregatește un proiect european pentru achiziționarea de tablete școlare și alte echipamente informatice necesare desfașurarii activitații didactice in sistem online in unitațile școlare din localitate. Potrivit primarului orașului Azuga, George Ciprian…

- Ziua Naționala de Comemorare a Holocaustului – 9 octombrie, a fost marcata și in acest an de catre elevii Liceului Teoretic “Iulia Hasdeu” din Lugoj. Pentru a comemora acest eveniment tragic, in perioada septembrie – octombrie 2020, in cadrul Liceului Teoretic “Iulia…

- Raluca Turcan a explicat in cursul serii de marți, faptul ca Guvernul a pus la dispoziția autoritaților locale bani pentru pregatirea stocurile din unitațile de invațamant. Mai mult decat atat, vicepremierul a ținut sa menționeze ca școlile au tot ceea ce le trebuie din perspectiva sanatații, fiind…

- Elevii care au obținut 10 pe linie la Bacalaureat și Evaluarea Naționala in anul școlar 2019-2020 au fost premiați ieri, la sediul Inspectoratului Școlar Bistrița-Nasaud. Premierea elevilor care au obținut media 10,00 (zece) la examenul de Evaluare Naționala și de Bacalaureat in anul școlar 2019-2020…

- Orele desfașurate la școala este mult mai confortabile și mai convenabile in comparație cu cele online, la distanța. Acest lucru a fost declarat de elevii și profesorii Liceului Teoretic „N. Milescu Spataru”, analizind avantajele și dezavantajele vechiului și noului format de studii, relateaza Noi.md.…

- La inceputul acestei saptamani au fost livrate catre toate unitațile de invațamant din Municipiul Sacele materialele sanitare necesare pentru inceperea anului școlar. „Noi nu putem asista pasiv la haosul creat de incompetența Guvernarii liberale și luam masuri concrete din fonduri proprii pentru a-i…