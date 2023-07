Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de voluntari a Buzau International Arts Festival este mai bogata in acest an cu doua eleve de nota 10 ale Colegiului Național „B. P. Hasdeu”. Este vorba despre Dara Ciubotaru și Mara Voicila, care au trecut examenul de Evaluare Naționala cu media 10. Despre Mara Voicila, OPINIA relata in urma…

- 16 absolvenți de gimnaziu au obținut in acest an media 10 la examenul de Evaluare Naționala. Ei provin de la Școala „George Emil Palade”, Școala Gimnaziala Nr.11, Școala Gimnaziala „Capitan Aviator Mircea T. Badulescu”, Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, Școala Gimnaziala Nr. 7 Municipiul Buzau, Școala…

- Sebastian Dimitrie Cimpeanu și Mihail Chila sunt cei doi șefi de promoție de gimnaziu ai Colegiului Național „Mihai Eminescu” din Buzau. Ei au absolvit cei patru ani cu media generala 9,99, dar spun ca nu au luptat pentru note, deoarece sunt la varsta la care iși descopera pasiunile și abilitațile pentru…

- „Anul acesta am semnat mai multe recomandari și foi matricole pentru aplicații la studii in strainatate decat oricand. Practic, le-am pierdut numarul”, a spus directoarea Colegiului Național „B. P. Hasdeu”, Virginia Tanasescu Mindruța, indemnandu-i sa ridice mana pe copiii care intenționeaza sa se intoarca…

- Este ultima saptamana a anului școlar 2022-2023, un moment prielnic pentru bilanț. Pentru clasa a VIII-a a Colegiului Național „B.P. Hasdeu” bilanțul este un motiv de bucurie, pentru ca este o clasa de nota zece a dirigintelui Sebastian Popescu, profesor de Limba engleza, in dreptul careia OPINIA consemna,…

- „Suntem incantați sa anunțam deschiderea cabinetului medical de cardiologie «CardiOnline» in Buzau, amplasat pe Bulevardul Unirii, bloc 9D”, anunța medicul buzoian Liviu Șerbanoiu. Reamintim ca, in urma cu un an, OPINIA aducea in atenția cititorilor sai preocuparea unui grup de medici – intre care se…

- Profesorii buzoieni afiliați Sindicatului Invatamantul Preuniversitar (SIP) nu vor participa marți la Evaluarea Naționala pentru elevii de clasa a VI-a. In schimb, ei vor participa in numar mare la mitingul sindical din Capitala. Marți dimineața, șase autocare cu sindicaliști vor pleca din fața Colegiului…

- Lotul reprezentativ al județului Buzau, participant la Olimpiada Naționala de Biologie de la Iași este format din 11 elevi ai Colegiului Național „B. P. Hasdeu”. Inspectorul Școlar Serenella Dinu ii prezinta pe pagina sa de socializare. Aceștia sunt: Cristina Maria Drenea , Anca Maria Oprea, Ana Inola…