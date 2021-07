Hasdeiana Teodora Șerban, singura medie de 10 la Bacalaureat Hasdeiana Teodora Andreea Șerban este singurul absolvent de liceu din județ care a obținut media 10 la examenul de bacalaureat de anul acesta. Ea a obținut note de 10.00 la Limba și literatura romana, Istorie și Logica. Cele mai mici note obținute de un buzoian care s-a prezentat la toate probele bacalaureatului aparțin unui absolvent … Articolul Hasdeiana Teodora Șerban, singura medie de 10 la Bacalaureat apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

