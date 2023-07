Stiri pe aceeasi tema

- Banca Naționala a Romaniei (BNR), in parteneriat cu Ministerul Educației, Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), Ministerul Finanțelor (MF) și Asociația Romana a Bancilor (ARB) a organizat la BNR Agenția Buzau, in perioada 19–23 iunie 2023, proiectul „Tabara urbana de educație financiara”. In…

- Procurorii DIICOT de la structura centrala au descins, astazi, 29 iunie, la mai multe persoane suspectate ca au atacat informatic serverele mai multor instituții publice, intre care și cele ale Ministerului Dezvoltarii, Ministerul Educației, ISU Buzau sau Consiliul Județean Covasna. Pagina de internet…

- Buzaul se afla in top 10 la nivel național in clasamentul mediilor de 10 de la Evaluarea Naționala 2023. Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației, la nivel național s-au inregistrat 429 de medii de 10. 94 dintre acestea au fost in Capitala, cele mai multe de altfel. La Buzau s-au inregistrat…

- A fost lansata o petiție online prin care parinții cer ca Bacalaureatul și Evaluarea Naționala sa se desfașoare la datele fixate de Ministerul Educației; chestiune practic imposibila, dat fiind ca greva profesorilor continua. „Parinții elevilor din anii terminali, respectiv clasele a VIII-a și a XII-a,…

- Ministerul Educației prelungește perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat din acest an pana la data de 9 iunie. Tot pana la aceasta data va fi prelungita și incheierea situației școlare pentru elevii din anii terminali. Ministerul afirma ca aceste…

- Ministerul Educației prelungește perioada de inscriere a candidaților la sesiunea iunie-iulie a examenului național de bacalaureat din acest an pana la data de 9 iunie. Tot pana la aceasta data va fi prelungita și incheierea situației școlare pentru elevii din anii terminali. Ministerul afirma ca aceste…

- Cinci unitați de invațamant din județ au obtinut titlul de „Scoala europeana" in cadrul competitiei cu acelasi nume, organizata de aproape 20 de ani de catre Ministerul Educației, la care participa instituții care au fost si sunt implicate in proiecte europene din domeniul ...

- O rețea de propaganda bine pusa la punct, aparținand Uniunii Salvați Romania, recurge la fake news-uri pentru a ataca atat guvernul condus de Nicolae Ciuca, cat și guvernarile locale. Aceasta pentru ca USR este un partid prabușit in sondaje și incapabil nu doar sa mai livreze mesaje electorale pozitive,…