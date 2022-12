Fostul producator de la Hollywood Harvey Weinstein a fost gasit vinovat, luni, de un viol și doua agresiuni sexuale, la finalul procesului sau din Los Angeles, doar jumatate din acuzațiile cu care s-a confruntat. Dupa doua saptamani de deliberari, jurații l-au gasit vinovat pe Harvey Weinstein de toate acuzațiile aduse de prima din cele patru […] The post Harvey Weistein, condamnat din nou pentru viol și agresiuni sexuale. Ce pedeapsa suplimentara risca fostul mogul de la Hollywood first appeared on Ziarul National .