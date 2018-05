Controversatul producator de la Hollywood a fost pus sub acuzare pentru viol și abuz sexual și ar putea fi arestat chiar in cursul zilei de vineri, scrie The Guardian. Mogului in varsta de 66 de ani este pregatit sa se predea autoritaților din New York dupa ce a fost investigat luni de-a randul. Este de așteptat ca cel mai cunoscut producator din cetatea filmului sa se confrunte cu acuzații legate de abuz sexual din partea a cel puțin unei femei. Lucia Evans, actrița și cantareața, s-a plans ca Weinstein a forțat-o sa-i faca sex oral in timpul unei intalniri de afaceri in 2004. Confrom presei…