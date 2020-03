Harvey Weinstein, condamnat la 23 de ani de închisoare Fostul mogul de la Hollywood a fost prezent miercuri in sala de judecata din Manhattan. El a fost adus intr-un scaun cu rotile, dupa ce, in urma cu o saptamana, a fost supus unei interventii pe cord. Gasit vinovat de agresiune sexuala si viol de gradul trei, Weinstein risca o pedeapsa cu pana la 29 de ani de inchisoare. Avocatii lui au cerut luni judecatorului James Burke sa ii aplice pedeapsa minima de 5 ani, motivand ca starea sanatatii lui este precara si ca are o varsta inaintata. Miercuri, procurorii au cerut pedeapsa maxima, de 29 de ani. „Sunt complet confuz”,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

