Harvey Weinstein, inculpat pentru viol si agresiune sexuala, va comparea marti in fata unui judecator, potrivit calendarului judiciar al tribunalului din Manhattan, si ar urma sa pledeze "nevinovat", relateaza AFP. Audierea fixata pe 5 iunie la ora locala (14.00 GMT) ar urma sa prilejuiasca citirea actului de acuzare, care contine trei capete de acuzare impotriva producatorului decazut: doua pentru viol in 2013 si una pentru o felatie fortata in 2004. Weinstein, in varsta de 66 de ani, care a fost acuzat de abuzuri sexuale mergand de la hartuire pana la viol de aproape o suta de femei, ar urma…