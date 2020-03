Harvey Weinstein a primit o pedeapsa de 23 de ani de inchisoare Un tribunal din Manhattan l-a gasit vinovat de agresiune sexuala si viol pe fostul producator de film Harvey Weinstein si l-a condamnat, miercuri, la 23 de ani de inchisoare.



Juratii au stabilit vinovatia lui Weinstein in cazul a doua capete de acuzare: agresiune sexuala (criminal sexual act in the first degree), care atrage condamnare intre cinci si 25 de ani in inchisoare, si viol (rape in the third degree).



Procesul a inceput pe 6 ianuarie, la Tribunalul din Manhattan, New York, dupa ce, pe 31 mai 2018, un mare juriu l-a inculpat pe Weinstein pentru viol si alte delicte… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

