- Curtea Suprema a Statelor Unite a fost de acord vineri sa ia in considerare un recurs din partea presedintelui Donald Trump, care se opune transmiterii documentelor sale contabile si a declaratiilor fiscale catre comisiile din Congres si catre un procuror din New York, informeaza AFP si Reuters.…

- Harvey Weinstein, producatorul de la Hollywood cazut in dizgratie in urma cu doi ani, va fi supus saptamana aceasta unei operatii la spate, dupa ce in luna august a fost implicat intr-un accident de masina, scrie Variety.