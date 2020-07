Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Harvard și Massachusetts Institute of Technology au cerut miercuri unui tribunal federal sa blocheze decizia administrației Trump de a interzice studenților, revocându-le vizele, sa ramâna în Statele Unite daca universitațile susțin cursuri online din septembrie, relateaza…

- Un nou regulament conform caruia studentii straini ale caror cursuri se desfasoara online trebuie sa iasa din Statele Unite va fi definitivat in luna iulie si se va aplica pentru un semestru, a anuntat marti Ken Cuccinelli, director adjunct al Departamentului pentru Securitate Interna american, potrivit…

- Guvernul lui Donald Trump a anuntat ca nu va permite studentilor straini sa ramana in Statele Unite in cazul in care universitatile hotarasc - de frica noului coronavirus - sa continue sa predea exclusiv online la inceperea anului universitar, relateaza AFP.

- Proprietarii de restaurante, terase, locuri de joaca sau cazinouri care se simt discriminați fata de alti antreprenori care si-au putut redeschide afacerile dupa incetarea starii de urgenta pot ataca in instanta Hotararea de Guvern emisa, luni, prin care se instituie starea de alerta. Chiar daca Legea…

- O echipa de oameni de știința de la Universitatea Harvard și Massachusetts Institute of Technology (MIT) lucreaza la adaptarea unei maști de fața care detecteaza Ebola și Zika la identificarea cazurile de coronavirus, se spune intr-o postare a Institutului Wyss al Universitații Harvard. Mica echipa…

- Toti elevii si studenții vor incheia anul scolar in aceasta vara. Anunțul a fost facut de premierul Romaniei, Ludovic Orban, care le-a cerut profesorilor sa se mobilizeze și sa intensifice predarea online, dar si pregatirea examenelor. Orban a mai adaugat ca daca lucrurile decurg bine, dupa 15 mai,…