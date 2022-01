Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii au cerut o pedeapsa mai aspra pentru Margherita de la Clejani, dupa ce aceasta a fost condamnata la o amenda penala de 16.000 de lei, fiindca a condus mașina sub influența drogurilor.

- Opera Nationala Bucuresti implineste miercuri 100 de ani de existenta, ocazie cu care prezinta spectacolul „Lohengrin” de Richard Wagner, in regia lui Silviu Purcarete, de la ora 18.30, informeaza News.ro. In 1921, prin hotararea Ministrului Artelor, poetul Octavian Goga, Societatea particulara…

- Daniel Oprița (40 de ani), antrenorul celor de la CSA Steaua, a fost intrebat intr-o emisiune televizata despre situația de la rivala FCSB, acolo unde patronul Gigi Becali incearca sa-l concedieze pe tehnicianul Edi Iordanescu. Oprița, un nume care cunoaște bine capriciile lui Gigi Becali, considera…

- Astazi, de la ora 15.00, partida Aerostar- FC Dinamo Bacau va deschide etapa a noua din Seria 2. Maine, de la aceeași ora, la Letea-Veche, CSM Bacau primește vizita Bucovinei Radauți in Seria 1 Final de tur in Liga a III-a. Nu insa și cadere de cortina peste stagiunea de toamna, avand in vedere ca,…