1. De trei zile se vorbește despre diva din filmul „Filantropica". N-a facut cariera pentru ca ar fi fost harțuita sexual. In teatru, daca ești frumoasa, ești ca jucatorul talentat de fotbal. Pe fotbalist il faulteaza, pe doamne le harțuiesc. Harțuirea face parte din legea teatrului. Și e incurajata chiar de artiste. De mari artiste. […]